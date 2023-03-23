العالم اليوم - "الحبة العجيبة".. تنقص الوزن دون نظام غذائي ورياضة

انتم الان تتابعون خبر "الحبة العجيبة".. تنقص الوزن دون نظام غذائي ورياضة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 08:25 صباحاً - يبدو أن اختراعا جديدا سيخفف متاعب رحلة تخفيف الوزن، حيث يعمل العلماء على تطوير عقار من شأنه إنقاص الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يتم تجربة نسخة مبكرة من العلاج في تكساس، حيث يحقن الدواء الذي يحمل اسم "CPACC" حاليا في الفئران التي يتم إطعامها أسوأ الأنظمة الغذائية المليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكر.

أظهرت النتائج أن الفئران لم تكتسب الوزن وانخفضت نسب المشاكل الصحية لديها، كأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكبد الدهنية.

ويقترب العلماء الآن من طرح العقار في السوق ويأملون في إجراء تجارب على البشر هذا العام.

وقال مطورون للعقار من جامعة تكساس: "لم نشهد أي آثار سلبية، كانت وظائف الكبد والقلب طبيعية بعد تناول الدواء مرتين في الأسبوع".