البيت الأبيض يرفض احتجاج بكين على زيارة رئيسة تايوان لواشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قال لبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين. وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدعو الصين للضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا.

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