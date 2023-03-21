العالم اليوم - بوتين يهدد لندن: سنرد إن زودت أوكرانيا بـ"أسلحة اليورانيوم"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 11:17 مساءً - هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين "اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة الى الرد".

وتابع بوتين "يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا".

وقال إن الغرب "بدأ يستخدم أسلحة ذات مكوّنات نووية".

واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "روسيا لديها الوسائل للرد"، وحذّر "سنرى ما يعتزمون استخدامه".

وأضاف "تم اتّخاذ خطوة إضافية" في مسار التصعيد.

تعهد بريطانيا بـ"أسلحة اليوانيوم"

مساء الإثنين جاء في رد لمساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي على سؤال مكتوب طرحته عضو في البرلمان البريطاني، أن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا قذائف "تحوي اليورانيوم المستنفد".

وشدّدت غولدي في ردّها المكتوب على أن "هذه الذخائر بغاية الفاعلية لتدمير دبابات ومدرّعات حديثة"، موضحة أن هذه القذائف معدّة للاستخدام بواسطة دبابات تشالنجر التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

ودانت منظّمة "الحملة من أجل نزع السلاح النووي" البريطانية المناهضة للأسلحة النووية تزويد ذخائر تحتوي اليورانيوم المستنفد، واعتبرت الثلاثاء في بيان أن الأمر سيكون بمثابة "كارثة بيئية وصحية إضافية لأولئك الذين يعيشون في قلب النزاع".

ما هي أسلحة اليورانيوم