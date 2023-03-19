مراسل القاهرة الإخبارية: لم تصدر أى تصريحات رسمية عن اعتقال ترامب حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن إن الاعتقال الذى تحدث عنه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى قال إنه سيحدث الثلاثاء المقبل، يعد حدث لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها استصدار أمر اعتقال بحق رئيس أمريكى سابق أو حالى.





وأضاف جبر أن دعوة ترامب لأنصاره بالتظاهر إذا ما حدث ذلك سيؤجج الأوضاع بشكل كبير، وسيؤدى إلى أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة مثلما حدث فى السادس من يناير عام 2021 بمبنى الكونجرس الأمريكى. وأوضح أنه إلى الآن لم تعلن أى جهة رسمية أمريكية عن عملية اعتقال فى حق الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وأنه هو المصدر الوحيد حتى الآن لهذه المعلومة. وتابع بأن تصريحات المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى عن الانتقام السياسى فى قضية ترامب يعد دخولًا سريعًا على خط الأزمة، فى حين التزم النواب الأمريكيون خاصة الجمهوريين منهم الصمت تجاه هذه الأزمة انتظارًا لما ستسفر عنه الأحداث الثلاثاء المقبل.

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