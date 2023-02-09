العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس الوزراء العراقي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 12:22 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي، لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، مراسم استقبال رسمية.

يرافق رئيس وزراء العراق وفد يضم محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وزياد علي فاضل وزير الكهرباء، ورزاق محيبس السعداوي وزير النقل، وبنكين عبد الله ريكاني وزير الإعمار والإسكان والإشغال مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق الخميس حيث كان في استقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.