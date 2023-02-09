فؤاد عودة لـ«القاهرة الإخبارية»: 95% من المساعدات تصل لتركيا والقليل لسوريا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، فى تعليقه على الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، إنه منذ الدقيقة الأولى أرسل نداءً للحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية لإرسال مساعدات وجسور صحية إلى تركيا وسوريا.





وأضاف عودة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات مهمة وللأسف 95% منها تصل إلى تركيا فقط، والقليل منها يصل لسوريا، بحسب ما تم إعلانه، لافتًا إلى أنه على اتصال مُباشر مع الأطباء فى سوريا وتركيا. وتابع، لدينا خبرة كبيرة مع الهزات الأرضية فى إيطاليا، وفى هذه الحالة يجب تقسيم الإنقاذ إلى عدة فرق، منهم من يقوم بالإنقاذ من أسفل المنازل، وآخرون لعلاج الأشخاص الذين تم إخراجهم، خاصةً أن أغلبهم يعانون من أمراض عظام وكسور، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى مستشفيات مُتحركة تكون قريبةً من المنطقة التى بها عدد كبير من الضحايا.

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