أكثر من 15800 قتيل ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 09:33 صباحاً - تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الإثنين الماضي، ال15800 شخص حسب أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث عن ناجين في أجواء من البرد الشديد.

ولقي نحو 12873 شخصا مصرعهم في تركيا و 2992 في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، ليرتفع مجموع القتلى إلى 15865 شخصا.

منذ وقوع الكارثة في سوريا وتركيا سارعت الدول العرية لتقديم يد العون للبلدين للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

ومنذ، فجر الإثنين، تسابق فرق الإنقاذ الزمن في محافظتي إدلب وحلب، بحثا عن ناجين تحت أنقاض أبنية دمرها الزلزال، باستخدام أدوات بدائية وبإمكانيات شبه منعدمة.

وناشدت منظمة الخوذ البيضاء، المجتمع الدولي إرسال فرق إنقاذ لدعمهم في البحث عن عالقين تحت أنقاض مئات المباني المدمرة في شمال سوريا.

ويأتي هذا بينما قالت الأمم المتحدة إن عملية نقل المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا من خلال معبر باب الهوى تأثرت جراء الزلزال.

الهلال الأحمر السوري من جانبه قال إنه مستعد لإيصال المساعدات إلى جميع مناطق سوريا بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وحث الأمم المتحدة على تسهيل الأمر.