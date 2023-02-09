فتح تحقيقات بعد تلقى وزير إيطالى تهديدات بالقتل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "أكى" الإيطالية، أفادت المصادر ذاتها بأن الرسالتين موجهتان ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إيطاليا أنطونيو تايانى.

ونقلت الوكالة، أن المحققين يجرون سلسلة من التحقيقات متبعين مسار التيارات الفوضوية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، إن هناك رسائل تهديد تصل إلى الوزارة، مبينًا أن قوات الشرطة تهتم بالأمر وترى ما ينبغى القيام به، قائلا "إن هذا الأمر لا يعنى أن يستسلم المرء للرهبة بسبب تهديدات بالقتل".

وأضاف أنه "تم رفع مستوى الإجراءات الأمنية بالفعل بعد تهديدات الفوضويين، ونحن نواصل العمل بكل هدوء".

وكان تايانى قد أعلن نهاية الشهر الماضى عن تشديد الإجراءات الأمنية فى الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بأسرها، على أثر "تصاعد هجمات" من قبل الفوضويين، ضد المكاتب الدبلوماسية ببرلين، حيث أُحرقت سيارة مسؤول بالسفارة الإيطالية، وعلى القنصلية الإيطالية فى برشلونة.