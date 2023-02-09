واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق قدمت القائمة بأعمال السفارة الصينية فى الولايات المتحدة شيوى شيويه يوان، احتجاجا شديدا لكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض على خلفية الهجوم الأمريكى الذى استهدف إسقاط منطاد مدنى صينى غير مأهول باستخدام القوة.

وأفادت السفارة الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية- اليوم الأربعاء، "بأن الدخول غير المقصود للمنطاد لم يكن متوقعا تماما وهو أمر عرضى وقع بسبب ظرف قهرى، كما أنه بعد التحقق، أبلغ الجانب الصينى نظيره الأمريكى بهذا الشأن عدة مرات وطلب بوضوح من الجانب الأمريكى أن يتعامل بشكل منضبط.

وأوضح البيان أن الصين أعربت عن بالغ معارضتها واحتجاجها على استخدام الجانب الأمريكى القوة لمهاجمة المنطاد، داعية الجانب الأمريكى إلى عدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تصعيد الوضع وتعقيده، مؤكدة أن الجانب الصينى يحتفظ بحق الرد فى هذا الشأن إذا تطلب الأمر.