اليونيسف: زلزال تركيا وسوريا تسبب فى قتل آلاف الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأضاف عمار، اليوم الثلاثاء، أن الظروف الجوية الصعبة تعقد مهمة إنقاذ الأطفال والأهالى، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية بسبب الزلزال كبيرة، مؤكدًا على ضرورة توفر مساندة دولية.
وأشار إلى أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الزلزال القوى، الذى أودى بحياة الآلاف هناك وفى جنوب تركيا.
وأوضح أن تركيا لديها قدرة قوية على التعامل مع الأزمة لكن الاحتياجات الأساسية التى لن تُلبى على المدى القريب والمتوسط ستكون فى سوريا التى تعانى بالفعل من أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحرب الأهلية وتفشى الكوليرا.
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