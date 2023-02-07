العالم اليوم - العراق يعدل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:22 مساءً - قال مجلس الوزراء العراقي في بيان الثلاثاء إنه صادق اليوم على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار، بدلا من 1470 دينارا، في خطوة تعزز قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وكان سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي في البنك المركزي 1470 دينارا مقابل الدولار، لكنه كان يواجه ضغوطا كبيرة في السوق، بعد أن فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر.

كانت الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلىإيران.

وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى العراق، والذي يقترب من 100 مليار دولار حاليا، فإن سعر صرف الدينار يشهد تقلبات حادة مقابل الدولار منذ نحو شهرين.

وبلغ سعر الصرف بالسوق غير الرسمية في الأسابيع القليلة الماضية حوالي 1690 دينارا للدولار.