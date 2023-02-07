العالم اليوم - لقطات تحبس الأنفاس.. قصة إنقاذ أطفال سوريين من تحت الركام

انتم الان تتابعون خبر لقطات تحبس الأنفاس.. قصة إنقاذ أطفال سوريين من تحت الركام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 04:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول لحظة مذهلة لإنقاذ طفلة سورية من تحت الركام في محافظة إدلب.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفلة بأيديهم، وهم يطمئنونها بأن والدها قريب بجانبها.

وخرجت الطفلة نور من تحت الركام، وجهها مغطى بالغبار، في بلدة جنديريس التي تسيطر عليها المعارضة شمال حلب.

والتقطت مقاطع فيديو أخرى، إنقاذ طفل آخر حوصر ووالدته تحت الأنقاض لأكثر من 20 ساعة.

وتُظهر المشاهد المتطوعين يخرجون الطفل الصغير بعناية من مبنى منهار وسط تساقط كثيف للأمطار.

طفل ثانٍ اسمه أحمد، تم انتشاله من تحت الركام في قرية قطمة شمال حلب.

وخرج أحمد مغطى بالغبار، وهو يبكي قبل نقله لتلقي العناية الطبية.