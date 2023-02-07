عاجل.. القاهرة الإخبارية: زلزال جديد يضرب وسط تركيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ رويترز" قال المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، فى بيان، إن الزلزال بلغت قوته 5.6 على مقياس ريختر وأنه كان على عمق كيلومترين.
وكان زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، أمس الاثنين وتسبب فى مقتل 2921 شخصا، وإصابة 15 ألفًا و834، فيما يظل العدد مرشحا للزيادة مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.
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