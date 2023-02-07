الرئيس الفلسطينى يوجه بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ فى سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بإرسال فرق من الدفاع المدنى الفلسطينى وطواقم طبية، للمشاركة فى أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب مناطق فى تركيا وسوريا، صباح اليوم الإثنين، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.





وقال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال". وفى سياق متصل، أعلن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعى، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين فى سوريا جراء الزلزال إلى 22 ضحية، مشيرا إلى أن السفارة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجرى اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين فى مختلف المدن التى تعرضت للزلزال.

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