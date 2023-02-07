سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيور

سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيورذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، الاثنين، أن سلوفاكيا أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش5 إن1" شديدة العدوى في مزرعة في غرب البلاد.

وأضافت المنظمة، نقلاً عن معلومات من السلطات الصحية السلوفاكية، أنه جرى رصد ذلك بالقرب من بلدة جالانتا حيث نفق 1530 من الطيور الداجنة من إجمالي 5665 طائراً.

ونفق عدد قياسي من الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى جراء تفشي المرض شديد العدوى في أوروبا العام الماضي، وينتشر الفيروس في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا

