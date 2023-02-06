بايدن يغرد : لا ابالغ في الدور الذي يلعبه الأردن كقوة لاستقرار الشرق الأوسط

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج - قال الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس : " اجتمعت اليوم مع جلالة الملك عبد الله والأمير الحسين ولي العهد ولا يمكن المبالغة في الدور الذي يلعبه الأردن كقوة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، أتطلع إلى البناء على الصداقة الدائمة بين بلدينا لسنوات قادمة " . وكان بايدن يعقب على اجتماعه مع الملك وولي العهد اليوم الخميس في البيت الأبيض . صورة عن التغريدة :

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