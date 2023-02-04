العالم اليوم - الهلال يقصي الوداد ويتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 08:22 مساءً - تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على الوداد الرياضي المغربي بالضربات الترجيحية، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وفاز الفريق السعودي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5-3، بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الوداد سباقا لافتتاح التسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل محمد إبراهيم كنو النتيجة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوداد، يحيى جبران، في الدقيقة 90، ثم لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 94.

وسيلعب الهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي المونديال، بحثا عن ميدالية عربية جديدة في البطولة.