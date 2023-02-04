خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: رسائل تحذير بين الصين وأمريكا بسبب منطاد التجسس

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على أزمة منطاد التجسس الصينى فى سماء الولايات المتحدة، مذكرًا بأن الولايات المتحدة مارست ذلك مع الصين عام 2001، وجميع المعلومات ما بين الصين والولايات المتحدة يُعد أمرًا متكررًا فى العلاقات العسكرية بين البلدين.





وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه خطوة تمثل تحديًا جديدًا تفرضه الصين على واقع العلاقات بين البلدين، كما أن تلك الخطوة يُمكن أن تكون ردًا على زيارة وزير الدفاع الأمريكى لمنطقة آسيا، وتقوية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين. وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الأمر بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الامريكية بدأ يتجاوز مفهوم حسن النية، ووصل إلى توجيه رسائل تحذيرية من الجانب الأمريكى إلى الصين، خاصةً عقب حادث المنطاد، والذى ترى الولايات المتحدة أنه يُعد تهديدًا للأمن القومى الأمريكى. وذكر سنجر أن العلاقة الصينية الأمريكية شائكة، ومن الممكن أن تشهد حربًا مُباشرة أو حتى حربًا بالوكالة، وما حدث يُعد خطوة جريئة من الصين، خاصةً فى ظل محاولات الولايات المتحدة تقويض الصين فى منطقة الاندوباسيفيك.

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