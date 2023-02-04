صورايخ بعيدة المدى.. «القاهرة الإخبارية» ترصد مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة تجدد رفضها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف – 16"، فى حين أكدت روسيا أنها جندت بشكل خاطئ آلاف الجنود فى جيشها للقتال بأوكرانيا.
كما ذكر التقرير أن ألمانيا تزود أوكرانيا بالدبابات، وتؤكد أنها لن تشارك فى الحرب ضد روسيا، مضيفًا أن هناك جدل فى ألمانيا بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، بينما تقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى من أجل إزالة الخطر الروسى.
وفى وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على منح رخصة تصدير لتسليم دبابات قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبسترايت، إن الحكومة وافقت على عمليات تسليم إضافية من الدبابات من نفس الطراز إلى أوكرانيا.
وبحسب التقرير، فقد أشارت مصادر صحفية إلى أن عمليات تسليم الدبابات من المخزونات الصناعية قد تتم بمجرد أن يتم إصلاح الدبابات، ومع ذلك، فإنه لا يزال هناك مشكلات فى الحصول على الذخيرة المطلوبة من عيار 105 ملم.
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