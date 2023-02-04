«القاهرة الإخبارية» تستعرض أهداف أول قمة أوروبية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مناقشة فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا.. أهداف قمة أوروبا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أن القمة هى الأولى من نوعها تعقد فى العاصمة الأوكرانية كييف.





وأشار التقرير إلى أن من أهداف القمة وصول أوكرانيا إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، ومناقشة فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، والإعلان عن منح عسكرية لأوكرانيا وتدريب جنود، والإعلان عن سبيل تحقيق الأمن الغذائى.

ولفت التقرير إلى أنه من اهداف القمة أيضا إعادة الإعمار عبر برنامج مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا، ومناقشة إصلاح القوانين ومكافحة الفساد بأوكرانيا، وتسريع إنضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.

وفى وقت سابق، أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عن برنامج إضافى يصل إلى 25 مليون يورو لدعم أوكرانيا لإزالة الألغام من الأراضى المحررة.

وقال بوريل على هامش قمة الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا المنعقدة فى كييف، " إنه تم العثور على انتشار كبير للألغام والذخائر المتفجرة الأخرى فى الأراضى التى حررتها القوات المسلحة الأوكرانية، وسوف نقدم ما يصل إلى 25 مليون يورو لدعم جهود إزالة الألغام فى هذه المناطق الخطيرة لحماية المدنيين وسبل عيشهم هى أولوية" وفقا لبيان نشر على موقع دائرة العمل الخارجى الأوروبى الإلكترونى.