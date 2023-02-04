رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا نموذج الإلهام فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال قمة الاتحاد الأوروبى فى كييف، اليوم الجمعة، والتى أذاعت «القاهرة الإخبارية» أجزاء منها، أن الاتحاد الأوروبى قدم منحة تقدر بـ15 مليون مصباح كهربائى موفر للطاقة من ضمن 35 مليون مصباح سيقدمها لأوكرانيا؛ للتخفيف عن المواطنين فى أزمة الطاقة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى يعرف جيدا مدى معاناة الشعب الأوكرانى فى هذه الحرب، والتى تدل على أن روسيا تعانى من هزيمة استراتيجية مقابل الصمود الأوكرانى.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبى مع الشعب الأوكرانى فى كييف الآن تضامنا وتطلعا لمستقبل أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على توفير الكهرباء لأوكرانيا، بما يعادل إنتاج مفاعلها النووى، مؤكدة أهمية الكهرباء فى مثل هذه الأحوال.

وأكدت على تقديم مساعدات من الاتحاد لإعادة بناء البنية التحتية فى أوكرانيا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبى يقدم 2 جيجا وات من احتياجات الشعب الأوكرانى من الكهرباء.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم دعما اقتصاديا يقدر بـ 50 مليار يورو إلى أوكرانيا، ويعمل على زيادة الدعم للاقتصاد الأوكرانى.

واختتمت أن الاتحاد الأوروبى يعمل على معاقبة روسيا، ومن ثم إلزامها بدفع تعويض عن تلك الحرب، مشيرة إلى العقوبات المفروضة على روسيا؛ لردعها وإجبارها لإنهاء هذه الحرب.