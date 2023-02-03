العالم اليوم - بايدن: صداقة وثيقة ودائمة تجمع الولايات المتحدة والأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس دعمه لـ"الوضع الراهن" القانوني في الحرم القدسي خلال استضافته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن أعاد التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين على "طبيعة الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن".

وبالإشارة الى التوتر المتصاعد حول الحرم القدسي، أعاد بايدن التأكيد على "الضرورة الملحة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس".

أبرز ما جاء في البيان: