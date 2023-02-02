روسيا: تقييم كوريا الشمالية لدور واشنطن فى أوكرانيا جرىء وحاسم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة نوفوستى الروسية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن توصيف شقيقة زعيم كوريا الشمالية يعد واقعيًا لتصرفات واشنطن وحلفائها للتأجيج فى أوكرانيا.

وتابعت: "موسكو ممتنة حقا لكوريا الشماليا لدعمها روسيا بهذا الموقف الثابت الذى لا يعد مجرد طرح أو شعار سياسى، وإنما موقف منطقى".

وكانت شقيقة الزعيم الكورى الشمالى قد صرحت بإن الولايات المتحدة التى تزود أوكرانيا بالأسلحة، هى المسؤولة عن النزاع هُناك، متعهدة بأن تكون بلادها دائما إلى جانب شعب وجيش روسيا، الذى يحمى كرامة وشرف الدولة الروسية، وسيادتها وأمنها.