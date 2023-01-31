ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد باكستان إلى 92 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية أن الهجوم - الذى استهدف مسجدا داخل مركز رئيسى للشرطة فى بيشاور - كان أحد أعنف الهجمات التى تعرضت لها قوات الأمن الباكستانية فى السنوات الأخيرة.. وكان هناك أكثر من 300 مصل يؤدون الصلاة فى المسجد مع اقتراب المزيد عندما فجر المهاجم سترته الناسفة وقت صلاة عصر أمس الإثنين.

وبحسب غرفة التحكم التابعة لشرطة بيشاور، نُقل أكثر من 200 جريح إلى مستشفى ليدى ريدينج، من بينهم نحو 100 يخضعون للعلاج بينما خرج الباقون، وقد تم تسليم جثث شهداء الانفجار إلى ذويهم بعد التعرف عليهم لدفنهم.

وقال ضابط شرطة يدعى ظفر خان، فى تصريح خاص لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن ما تبقى من سقف المسجد انهار عقب الانفجار بقليل، مما أدى إلى إصابة الكثيرين، واضطر رجال الإنقاذ إلى إزالة أكوام الركام للوصول إلى المصلين الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وتم انتشال المزيد من الجثث خلال الليلة الماضية حتى فجر اليوم، بحسب محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى حكومى فى بيشاور، الذى أكد وفاة العديد من المصابين بجروح خطيرة، وقال عاصم عن الضحايا إن "معظمهم من رجال الشرطة".

وأضاف بلال فايزى، كبير مسؤولى الإنقاذ، أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل حتى صباح اليوم فى الموقع حيث يعتقد أن المزيد من الأشخاص محاصرون بالداخل.. وكان المعزون يدفنون ضحايا التفجير فى مقابر مختلفة فى المدينة وأماكن أخرى.

ولم يتضح كيف تمكن الانتحارى من التسلل إلى المجمع المحاط بسور فى منطقة شديدة الحراسة مع المبانى الحكومية الأخرى والوصول إلى المسجد - وهو مؤشر على خطأ أمنى كبير، بحسب "أسوشيتيد برس".

وزار رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف المستشفى بعد التفجير وتعهد بـ "اتخاذ إجراءات صارمة" ضد من يقفون وراء الهجوم.. وقال:" إن الحجم الهائل للمأساة الإنسانية لا يمكن تصوره.. هذا ليس أقل من هجوم على باكستان".. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا قائلا إن آلامهم "لا يمكن وصفها بالكلمات".