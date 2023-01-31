العالم اليوم - باكستان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 93

انتم الان تتابعون خبر باكستان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 93 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:22 صباحاً - قال مسؤول بمستشفى في باكستان إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد ارتفع إلى 93 اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من أحد أكبر الهجمات في البلد المضطرب بجنوب آسيا.

وقال محمد عاصم المسؤول بالمستشفى إن 87 شخصا قتلوا وإن 57 شخصا يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن 7 منهم في حالة حرجة.

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق، الثلاثاء، أن عدد القتلى، في التفجير، الذي وقع أمس الاثنين، ارتفع إلى ما لا يقل عن 59 شخصا، فيما أصيب نحو 157 آخرين عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الشرطة.

وكان معظم الضحايا من رجال الشرطة حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامي يستخدم أيضا كمقر للشرطة في مدينة بيشاور.

وقالت الشرطة إن المهاجم اجتاز على ما يبدو عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع "المنطقة الحمراء" الذي يضم مقرا للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور المضطربة شمال غربي البلاد.

وقال قائد شرطة بيشاور إعجاز خان لرويترز "كان تفجيرا انتحاريا"، مضيفا أن 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة.

وقال خان للصحفيين "وجدنا آثار متفجرات"، مضيفا أن الأمر ينطوي على ثغرة أمنية بشكل واضح، إذ تسلل الانتحاري عبر المنطقة الأكثر تأمينا في المجمع.

وأشار خان إلى أن المسجد كان فيه حوالي 400 مصل، وأن معظم القتلى من رجال الشرطة، بحسب رويترز.

وبينما أعلن سربكاف مهمند، أحد قادة حركة طالبان باكستان، مسؤولية الحركة عن الهجوم، فإن المتحدث باسم الحركة محمد خراساني نفى ذلك، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

من جهته، غرد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على تويتر قائلا "الحجم الهائل لهذه المأساة الإنسانية لا يمكن تصوره. هذا يرقى إلى هجوم على باكستان"، وذلك بعد زيارته الجرحى في بيشاور.

كما توعد بـ"اتخاذ إجراءات صارمة" ضد من يقفون وراء التفجير، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا وقائلا إن آلامهم "لا يمكن وصفها بالكلمات".

ما نعرفه حتى الآن:

أن المهاجم فجر حزامه الناسف بينما كان حوالي 400 مصل يؤدون الصلاة بالداخل أو في طريقهم إلى المسجد.

قال وزير الدفاع، خواجة آصف، لقناة جيو الإخبارية "توصلنا إلى أن الإرهابي كان يقف بالصف الأول من المصلين.

يقع مجمع الشرطة أو مجمع "المنطقة الحمراء" المترامي الأطراف، في منطقة شديدة الحراسة في بيشاور.

مجمع "المنطقة الحمراء" يضم، إلى جانب مقر الشرطة، إدارة لمكافحة الإرهاب، والعديد من المباني الحكومية.

لم يتضح كيف تمكن الانتحاري من اختراق الحواجز الأمنية العديدة دون أن يلاحظه أحد.

وقال الضابط بالشرطة ظفر خان إن الانفجار أدى لانهيار سقف المسجد.

طالبان تؤكد وتنفي مسؤولية الحادثة: