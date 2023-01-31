مقتل 28 شخصا عقب هجومين منفصلين فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز"، إن جيش بوركينا فاسو أعلن عبر بيان له أن ضحايا الهجومين المسلحين الـ 28، بينهم جنود ومدنيون، وأن المسلحون هاجموا وحدة قتالية فى فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر، وقتلوا 10 جنود ومقاتلين من المتطوعين ومدنى، مشيرًا إلى العثور على جثث لـ 15 من منذفى الهجوم.
وأصدر حاكم منطقة كاسكيدز، العقيد جان تشارلز ديت ينابونو سوم ، وهى منطقة جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع ساحل العاج، بيانًا أفاد فيه بالعثور على 15 لرجال من المدنيين بعد هجوم يوم الأحد.
وأضاف المحافظ إن المهاجمين أوقفوا عربتين كانتا تنقلان ثمانى نساء و16 رجلا وأطلقوا سراح امرأة ورجل واحد، قبيل الهجوم.
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