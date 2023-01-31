العالم اليوم - بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16

انتم الان تتابعون خبر بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 12:22 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن "كلا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16 .. في رعاية الله وحفظة