العالم اليوم - الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 01:20 مساءً - صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة "رامشتاين" الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة، دليل آخر على عدم مسؤولية الغرب الكاملة ورغبته في تصعيد الصراع.

وأضافت قائلة: "نتائج هذا الاجتماع تشهد بشكل لا لبس فيه على عدم مسؤولية الغرب والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف لأي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير".

وحذرت زاخاروفا من أن "أولئك الذين سيذهبون ضمن هذه الكتائب، الألوية المصاحبة للدبابات، يجب أن يعرفوا المصير الذي أعدته حكوماتهم لهم"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي وقت سابق عقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.

ملخص ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الروسية في المؤتمر الصحفي: