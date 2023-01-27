تعيين رئيس جديد لوزراء تايوان

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن تشن البالغ من العمر 71 عاما سيتولى المنصب بشكل رسمى الأسبوع المقبل ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء التايوانى.
وقالت تساى، خلال مؤتمر صحفى، إن تشن يعد أفضل شخص يوحد تايوان خلال تعافيها من فيروس كورونا.
من ناحيته، قال تشن إنه يجب "علينا تعزيز اقتصاد تايوان وبيئتها ومجتمعها، وإعطاء أهمية لحياة المواطنين، لهذا السبب ستظل تايوان موحدة حيث يشعر 23 مليون شخص بالرضا".
وكان تشن - وهو عالم أوبئة - قد شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة ولاية تساى الأولى.
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