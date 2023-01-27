أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ124 ألفا و710 جنود منذ اندلاع الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و182 دبابة و6 آلاف و340 من المركبات المدرعة و2180 من النظم المدفعية و452 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و221 من أنظمة الدفاع الجوى و292 طائرة و283 مروحية و18 سفينة حربية.. فضلا عن 5 آلاف من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.