بوتين: روسيا تنتج 3 أضعاف ما تنتجه أمريكا من صواريخ باتريوت

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف المتاخمة لـ أوكرانيا، أن إنتاج روسيا من هذه الصواريخ يضاهى الإنتاج العالمى بأكمله.

وتابع: "العمل القتالى يُظهر أن منظومات الدفاع الجوى الروسى هى أحد أفضل الدفاعات الجوية فى العالم"، مشيرا إلى هذه المنظومات تعمل بشكل دقيق.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية قد أعلن أمس الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوى تصدت لأهداف أوكرانية فوق مدينة بيلجورود وفى المنطقة المحيطة بها.

وفى سياق متصل، حذر نائب رئيس مجلس النواب الروسى (الدوما) ميخائيل شيريميت، من أن توريد الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا "سيعتبر خطوة عدائية، تضطر الجيش الروسى للجوء إلى أسلحة أقوى بكثير فى العملية الخاصة".

وقال المسؤول الروسى -بحسب قناة "روسيا اليوم"- "إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، سيعتبر خطوة عسكرية، وهذا الأمر سيمنح جيشنا حق استخدام أسلحة أقوى بكثير فى العملية الخاصة، لا يعرفها العدو حتى".

وأضاف أن الناتو يدفع بعناد الدول الأوروبية لفتح مواجهة عسكرية مع روسيا، وقال: "الولايات المتحدة مستعدة للتخلى ليس فقط عن أوكرانيا، ولكن أيضًا عن الاتحاد الأوروبى لنيل طموحاتها وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية".

وتابع "نرى أن الألمان يقاومون الضغط لأنهم يتذكرون كيف انتهى هجومهم العسكرى الأخير على روسيا".