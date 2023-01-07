حقيقة رفع منحة المرأة الماكثة في البيت 2023 الجزائر وشروط الحصول عليها

منحة المرأة الماكثة في البيت، من أكثر الأمور التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك منصات البحث المختلفة، وذلك للتساؤل عن حقيقة منحة المرأة الماكثة في البيت منحة قدرها ثمانية دينار، وجاء ذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها يوسف شرفه وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل والتي كانت إجابة على سؤال أحد نواب البرلمان في الجلسة العامة بشأن التعويضات العائلية المخصصة للعمال، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر

بعد انتشار قضية منح المرأة الماكثة في البيت ظهرت تساؤل الكثير من الأشخاص عن حقيقة هذا الأمر وما صحته ما قد تم تداوله من رفع قيمة المنحة لتصل إلى 800 دينار وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي قام البعض تفسيرها بصورة خاطئة، ولتصحيح هذه المفاهيم يمكننا القول أن المنحة عبارة عن الآتي:

بعد التصريح الذي أتى به وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل يوسف أشرف بشأن منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تقدر بـ 800 دينار.

وذلك بناءً على حكم المرسوم التنفيذي رقم 07-292، وهو ضمن اختصاصات وزارة المالية.

أما بالنسبة للمنح العائلية فلم يتم زيادتها، وهي تقدر بـ 300 دينار، كما لك يتم زيادتها منذ عام 1997 م.

فمن المقرر رفع علاوة التمدرس فقط وذلك من بداية عام 2019 حتى الآن فأصبحت قيمتها 3000 دينار بدلًا من 400 دينار.

كذلك سوف يتم تخفيض الضريبة على العمال بالأجرة والموظفين وإعفاء فئة كبيرة منهم.

ومن المتوقع أن يتم في الفترة المقبلة رفع قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وذلك لعام 2020.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرواتب من الأشخاص من المستخدمين الإدارة العمومية وكذلك زيادة منح التقاعد.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المرأة حتى تحصل على منحة المرأة الماكثة في البيت والتي من أبرز ما يلي: