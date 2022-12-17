أزمة الرقائق تشعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. بكين تلجأ للقضاء

جدة - نرمين السيد - تواصل الصين معركتها الاقتصادية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أمام القضاء الدولى، المتمثل فى منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى للفوز بقضيتها بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية ضد واشنطن.





وترى بكين أن رفع دعوى قضائية فى هذا الصدد يعد أسلوبًا ضروريًا للدفاع عن مصالحها المشروعة، فيما يرجح رأى مختص أن ذلك لن يكون بالأمر اليسير.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى وضاح الطه، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن حسم الصين لمعركتها الاقتصادية ضد واشنطن بشأن الرقائق الإلكترونية لن يكون سهلًا، لافتًا إلى النفوذ الأمريكى على العديد من المنظمات الأممية، لذا يرى أنه من غير المتوقع حسم هذه القضية فى القريب.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الخلاف بين القوتين التجاريتين الأكبر عالميًا له أبعاد جيوسياسية، إذ أن أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الرقائق الإلكترونية يتواجد فى تايوان باستثمارات من رجال أعمال أمريكيين، الأمر الذى يزيد من صعوبة الأزمة بين الجانبين فى ظل صراعهما القائم فى تايوان.

وأضاف وضاح الطه، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بشكل سلبى على سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تعطيل وتيرة الإنتاج بشكل عام، بما فى ذلك المصانع الأمريكية نفسها.

وكانت الولايات المتحدة شددت من الإجراءات العقابية لتقييد مبيعات تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إلى الصين، حيث ستمنع الشركات الأمريكية من بيع أنواع محددة، تُستخدم فى تطوير الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعى للشركات الصينية.

ومن جانبها، ردت الصين برفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد إجراءات الولايات المتحدة، متهمة إياها بتهديد استقرار سلاسل الصناعة والتوريد.