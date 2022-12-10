نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم منصة مدرستي الدعم الفني madrasati ورابط تسجيل دخول منصتي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض رقم منصة مدرستي الدعم الفني 1444 للتواصل مع خدمة الدعم الفني للمنصة التعليمية من وزارة التعليم عام، وذلك للحصول على الإجابات الموثوقة للاستفسارات الخاصة بأولياء الأمور والطلاب والطالبات والكادر التعليمي، وذلك للعمل على تقديم المساعدة في حل المشكلات والصعوبات التي قد تواجه البعض عند تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية أو عند إنجاز أحد المهام الموكلة للمستفيد من خدمات منصتي مدرستي التعليمية.

هذا وقد بدأت أول أيام الفصل الدراسي الثاني ويرغب كافة المستفيدين من خدمات منصتي مدرستي التعليمية الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية أو دخول منصة روضتي الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بحساب مدرستي مايكروسوفت، فمن خلال المقال يمكنكم الحصول على قنوات الدعم الفني لمنصة مدرستي 1444، بالإضافة إلى رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر الرسمي.

رقم منصة مدرستي الدعم الفني madrasati

انطلقت أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 1444هـ بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الرباع من شهر جمادي الأولى لعام 1444هـ الموافق لتاريخ الرابع من شهر ديسمبر 2022م، وذلك وفق الخطة الزمنية لخطة التقويم الدراسي المطور الجديد ذات الثلاث فصول.

وفي الوقت الحالي يتم البحث من جانب بعض أولياء الأمور والطلاب عن رقم مدرستي أو الدعم الفني للمنصة التعليمية للتواصل وتقديم الاستفسارات حول مشاكل تسجيل الدخول ونسيان كلمة المرور وغيرهم من المشكلات التي قد تواجه البعض، حيث اعتمدت وزارة التعليم نظام إدارة التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية.

فعند تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي وتمت مواجهة مشكلةٍ ما أثناء عملية التسجيل أو خلال استخدام منصة مدرستي التعليمية أمام ولي الأمر أو الطالب، فيتاح أمام المستفيد من خدمات مدرستي التعليمية إمكانية التواصل مع الدعم الفني للمنصة من خلال الاتصال على رقم مدرستي وزارة التعليم الموضح بالتالي:

رقم منصة مدرستي الموحد هو (920033988).

رقم وزارة التعليم الموحد – منصة مدرستي (19996).

الدعم الفني لمنصة مدرستي وزارة التعليم

حرصت الوزارة على توفير فريق الدعم الفني للمنصة التعليمية من أجل الإجابة على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الكادر التعليمي، وذلك لضمان سير العملية التعليمية، حيث يمكن التواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال رفع تذكرة إلى الدعم الفني.

ويتم رفع التذكرة من خلال الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس، ثم النقر على أيقونة الدعم الفني الموجودة بالقائمة الرئيسية أعلى الصفحة، ثم النقر على زر إضافة من اجل إضافة تذكرة جديدة ورفع تفاصيل المشكلة التي تواجهك، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية والنقر على التالي.

ومن ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة، ويمكنكم الحصول على كافة قنوات الدعم الفني المتوفرة من قبل وزارة التعليم للتواصل مع الدعم الفني لمدرستي من خلال الجدول التالي:

رابط إنشاء تذكرة دعم فني منصة العودة إلى المدارس backtoschool.sa رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية schools madrasati sa رقم منصة مدرستي الدعم الفني 920033988 رقم وزارة التعليم 0114753000 رابط وزارة التعليم الدعم الفني تقديم طلب moe.gov.sa

هاتف منصة مدرستي التعليمية madrasati

عند رفع تذكرة الدعم الفني على موقع العودة للمدارس التعليمي، يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة وخاصة البريد الإلكتروني ورقم الجوال، حيث سيتم إرسال الرد من خلالهما، وأيضاً اختيار التصنيف والتصنيف الفرعي المناسب للمشكلة التي تواجهك على منصة مدرستي من القائمة المنسدلة، ثم كتابة عنوان ووصف المشكلة بكامل تفاصيلها بشكل دقيق.

وفي حال وجود مرفقات، يتم رفعها من خلال إضافة المرفقات، ثم النقر على رمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة “إرسال”، بعد التحقق من صحة كافة المعلومات، وللاستعلام عن تذكرةٍ سابقة أو ترك تعليق، فيجب عليك النقر على أيقونة الدعم الفني من القائمة الرئيسية، ثم تعبئة رقم الهوية الوطنية ورقم التذكرة، ثم “بحث”.

وعند طلب معلوماتٍ في التذكرة، سوف تصل إليك رسالة نصية على الجوال أو على البريد الإلكتروني، كما يمكنك استخدام أيقونة الرد الآلي الموجودة أسفل صفحة العودة إلى المدارس الرئيسية، وذلك لكي تتلقى الإجابات من عارف بشكل سريع على استفساراتك أو مشكلتك أو الحصول على المعلومة التي تبحث عنها بشكل مباشر، ويمكنكم التواصل مع منصة مدرستي من خلال رقم منصة مدرستي الدعم الفني المرفق بالمقال.

التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد 1444

يمكنكم إنشاء حساباً جديداً في منصة مدرستي من خلال الدخول إلى مدرستي madrasati ثم النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”، وسيتم التحويل لصفحة العودة للمدارس الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد الموجودة أعلى الصفحة.

ثم تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني أو رقم الإقامة للطالب ورقم الجوال لولي الأمر، وسيتم استلام رسالة نصية sms على الجوال المسجل تحتوي على رمز التحقق، أكتب رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك، ثم أنقر على “تحقق”.

وسيرسل النظام رسالة نصية تتضمن بيانات منصة مدرستي اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب، قم بالتوجه إلى منصة مدرستي وأكتب بيانات الدخول بحساب مايكروسوفت، وسيتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تسجيل جديد في مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

الدعم الفني منصة مدرستي madrasati

أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه في حال واجه الطالب أو الطالبة أي مشكلة خلال عملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية أو خلال التسجيل في الاختبارات المركزية التي تجريها الوزارة، فيجب على الطالب التواصل مع المدرسة بشكل مباشر وبأي وسيلة ممكنة، حتى تتم مساعدته في حل المشكلة التي تواجهه في المنصة.

كما يمكن التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال رقم منصة مدرستي الدعم الفني madrasati المرفق بالجدول عالية، وقد أكدت وزارة التعليم عام على رفع الجاهزية بجميع المدارس من أجل استقبال الطلاب والطالبات، ومتابعة تأمين الميزانيات التشغيلية لمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى دعم البيئة التعليمية بمختلف الجوانب لإثراء العملية التعليمية بجميع المراحل التعليمية.

إلى جانب تحقيق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلاب، وقد أكد معالي وزير التعليم على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم والجهات الحكومية المعنية وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وما توليه الأسرة من دور هام وفعال بالتعاون مع المدرسة، حيث تساهم الأسرة بشكل كبير في نجاح منظومة التعليم.

منصة مدرستي التعليمية 1444

وفرت وزارة التعليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام بصيغة PDF حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على الكتب الدراسية وتدوين الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية.

كما توفر المرونة في استخدام الكتاب المدرسي الرقمي عن طريق أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ويتاح أمام الطلاب تفعيل مزايا كتب المقررات الرقمية وتوظيفها في مهارات الاستذكار والمراجعة.

خطوات استخراج بيانات حساب منصة مدرستي توكلنا

يتيح موقع توكلنا ويب أو تطبيق توكلنا إمكانية استخراج بيانات حساب الطالب لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بشكل يسير، حيث يمكن استرجاع بيانات حساب في مدرستي للعام الدراسي الجديد من خلال توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول توكلنا لولي الأمر. الضغط على الخدمات. من خدمات التعليم أنقر على بيانات منصة مدرستي. سوف يظهر بيانات حساب المستخدم والمضافين التابعين له. يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، وسيتم إرسال رقم الهاتف الجوال المسجل في توكلنا.

قم بالنقر على أيقونة “دخول” وسيتم التحويل إلى منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati لتعبئة بيانات الدخول إلى الحساب الشخصي، وفي حال واجهتك مشكلة يمكنك التواصل من خلال رقم منصة مدرستي الدعم الفني للاستفسار، كما يمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج بيانات منصة مدرستي عن طريق توكلنا ويب من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة دخول اختبارات تعزيز المهارات في منصة مدرستي

بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن بدء تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات لمراحل التعليم العام باستثناء الصف الأول الابتدائي والثاني والثالث الثانوي، فيتم البحث الآن عن طريقة الدخول إلى نظام الاختبارات المركزية، لذلك قمنا بتوفير خطوات دخول اختبار في منصة مدرستي بالتالي:

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي. النقر على “الاختبارات”. أنقر على الاختبارات المركزية، ثم تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت. إجراء الاختبار، وسيتم التحويل لصفحة الاختبار.

ويجب عليه قراءة الإرشادات بشكل دقيق، حيث يقوم منشئ الاختبار بإرشاد الطلبة للتعرف على طريقة حل الاختبار والمدة الزمنية وعدد الأسئلة وطريقة الإجابة عليها، ثم النقر على المربع بجوار قرأت التعليمات ومستعد لبدء الاختبار، ثم الضغط على أيقونة (ابدأ الاختبار)، ويكنكم متابعة الخطوات بشكل تفصيلي من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي الدعم الفني “قائد المدرسة”

تتمثل خصائص رقم منصة مدرستي الدعم الفني من حساب قائد المدرسة أو المدير في إضافة معلم إلى المدرسة، وإضافة طالب داخل المدرسة، وإضافة مستخدم للأدوار المساندة، والقيام بتحديث كلمة المرور لحساب الطالب في مدرستي مايكروسوفت.

بالإضافة إلى إنشاء حساب مايكروسوفت للأدوار المساندة، ففي حال واجهتك أي مشكلة في منصة مدرستي تتعلق بهذه الأمور، فعليك التواصل مع قائد المدرسة لحل هذه المشكلة عن طريق الاتصال على رقم منصة مدرستي الدعم الفني الخاص بالمدرسة أو المرفق بالمقال لوزارة التعليم عام.

رابط منصة مدرستي 1444

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن عودة الطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية بمراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية إلى مقاعدهم الدراسية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 جمادي الأولى لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 4 ديسمبر 2022م.

وذلك وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد ذات الثلاث فصول، لبدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني من أجل استكمال مسيرتهم الدراسية لهذا العام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.

وقد أكدت وزارة التعليم على اعتمادها تطبيق حضوري من أجل ضبط حضور وانصراف الموظفين بواسطة استخدام تقنيات إنترنت الأشياء عبر بصمة الوجه والصوت، والهدف من إطلاق تطبيق تحضيري هو ضبط ساعات العمل بالنسبة للموظفين لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير.