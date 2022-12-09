جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الصينية نوع من ترقية الاتصالات بين المجموعة العربية والصين، فمنذ سنوات نجتمع سنويًا، مرة فى بكين ومرة فى القاهرة، تحت علم جامعة الدول العربية، وجاءوا للقاهرة مرات وذهبنا إلى بكين مرات.





وأضاف "بيومى" خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز": "لكن ارتقت هذه الاتصالات إلى مستوى الرئاسة، وهو شيء طيب يدل على اهتمام الطرفين الصينى والعربى بترقية هذه العلاقات، وإعطاؤها دفعة كبرى من أجل أن تصبح تحت مباشرة القمة فى الجانبين الصينى والعربى، وهو أمر مطمئن للغاية أن هذا الملف فى العلاقات الخارجية سيلقى كل العناية من قيادات الطرفين". وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "الدبلوماسية المصرية احتفلت فى مارس الماضى بمرور 100 سنة على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، لكن فى التاريخ القديم فمصر لديها دبلوماسية منذ 2000 سنة قبل الميلاد، عندما ذهب أحمس ليحرر اللاذقية من غزو الحوثيين، فمصر من أكثر بلدان العالم صلة بالعالم كله شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وهى أكثر عاصمة فى العالم تستضيف سفارات أجنبية، ومصر لا تقدم نفسها على أنها سوق الـ100 مليون فمصر لديها اتفقات تجارية مع العرب وأفريقيا وكذلك الدول الأوروبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير جمال بيومى: القمة العربية الصينية ترقى العلاقات بين الجانبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.