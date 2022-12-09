مخالفات الإقامة للوافدين في الكويت 2023 وكيفية تسديد المخالفات

مخالفات الإقامة للوافدين في الكويت 2023 وكيفية تسديد تعمل المخالفات الإدارة المالية الخاصة بدولة الكويت بشكل مستمر على توفير العديد من الخدمات الأساسية للأشخاص المقيمين وأيضًا الوافدين إليها، ومن أهم تلك الخدمات المقدمة إمكانية الاستفسار عن مخالفات الإقامة للوافدين داخلها للعام الحالي بشكل إلكتروني بسيط، والهدف من ذلك معرفة جميع التكاليف والقيام بتسديدها حتى لا يتعرض الشخص إلى المساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة، كما تعمل الإدارة على أتاحت العديد من التأشيرات للأجانب الوافدين حتى يتمكنوا من زيارة الكويت من أجل استكمال دراستهم أو ممارسة بعض الأعمال أو العيش مع أفراد العائلة، كما يوجد أنواع أخرى من الإقامة وتتمثل في إقامة العمالة المنزلية وفق المادة 20 والسكن للدراسة وفق للمادة 23 وأيضًا إثبات عضوية العائلة تبع المادة 22، لذلك سوف نتحدث من خلال السطور القادمة في هذا المقال عن مخالفات الإقامة.

مخالفات الإقامة للوافدين في الكويت 2023

تفرض الإدارة العامة لشؤون الإقامة غرامات مالية على الوافدين المقيمين عند ارتكابهم مخالفات بالتأخر عن تجديد الإقامة أو بالتأخر عن تجديد جواز السفر أو عن تحديث البيانات ونقل المعلومات خارج مدة السماح البالغة شهرين (60 يومًا)

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشؤون الإقامة. الخطوة التالية نقوم بالضغط على كلمة غرامات الهجرة الموجودة على يمين الشاشة. بعد ذلك يتم كتابة رقم التأشيرة لتحديد الاستعلام، ومن ثم يتم كتابته في المكان المخصص له. قم بالضغط على زر استعلام. سوف يظهر أمامك مباشرةً قائمة المخالفات التي تم تسجيلها الخاصة بك.

كيفية تسديد مخالفات الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية بعض الخدمات الإلكترونية الهامة للوافدين ومن أهمها القيام بتسديد جميع مخالفات الإقامة للوافدين للعام الحالي وخطوات تجديد رخصة القيادة بالكويت للوافدين، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي: