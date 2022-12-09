التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب بالشروط الجديدة 2023

التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب، التي قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بالإعلان عنها بالتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، يشمل البرنامج جميع القري والمدن بالمغرب، ويختص المرحلة التعليمية الابتدائية والاعدادية فقط، وعند بدء عملية التسجيل يتم علي مرحلتين المرحلة الأولي ابتدائي وعند الانتهاء تبدأ المرحلة الثانية الإعدادية.

التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب

هناك عدة خطوات يتم اتباعها للتسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية لجميع الطلاب في كافة أنحاء قري ومدن المغرب العربية، حيث يتم تسجيل الاشتراك علي النحو التالي:



التوجه بالدخول إلي منصة تيسير .

. يشترط علي الطالب بعمل حساب له عل ي منصة تيسير الإلكترونية.

القيام بإنشاء حساب جديد.

يجب أدخال جميع البيانات التي تطلب منك العمالة والمنطقة والموقع الذي تسكن به.

إدخال المعلومات الشخصية.

ثم الضغط علي تسجيل.

سوف يتم إرسال رمز تأكيد.

تأكيد صحه رقم الجوال.

تسجيل الدخول وتدوين بيانات الطلاب.

إذا كان في حالة الحساب المصرفي يتم تحديد طريقة الدفع.

يتم تحديد طريقة الدفع. القيام برفع كافة ألأوراق المطلوبة.

النقر علي اقرار صحة البيانات.

بعدها الضغط علي إرسال.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تيسير

فتح حساب مصرفي لدي احدي المؤسسات التابعة للبرنامج المعروفة للإيداع الأموال يتم أدارتها لتسهيل كل الأمور التي تتطلب السحب المالي.

لدي احدي المؤسسات التابعة للبرنامج المعروفة للإيداع الأموال يتم أدارتها لتسهيل كل الأمور التي تتطلب السحب المالي. تجهيز البطاقة التعريفة الشخصية لوالي الأمر.

في حالة عدم وجود والي الأمر يجب أثبات وصاية الطالب أو الطالبة.

أحضار رقم المسار الذي يخص الطالب أو الطالبة.

للمساعدة الطبية يلزم القيام بتدوين رقم التسجيل في نظام RAMED.

شروط الاستفادة من برنامج تيسير

يجب علي الطالب أو الطالبة عدم تجاوز عدد الغياب الخاص له أي المرحلة الابتدائية 4 والمرحلة الإعدادية 6.

يلزم التسجيل في المدارس الابتدائي والإعدادي من ضمن المبادرة.

المنطقة المدنية أو القروية.

الحد الأقصى للاستفادة من برنامج تيسير عدد ثلاث طلاب من كل أسرة.

عدد ثلاث طلاب من كل أسرة. حصول ولي الأمر علي بطاقة الراميد.

المبالغ المالية لبرنامج تيسير

المرحلة الابتدائية:

60 درهم لطلاب الصف الأول والثاني.

80 درهم لطلاب الصف الثالث والرابع.

100درهم لطلاب الصف الخامس والسادس.

المرحلة الاعدادية:

مبلغ مائة وأربعون درهم لإعدادي.

وصلنا معكم لختام شرح التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب بالشروط الجديدة 2023.