- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب بالشروط الجديدة 2023 في المقال التالي
التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب، التي قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بالإعلان عنها بالتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، يشمل البرنامج جميع القري والمدن بالمغرب، ويختص المرحلة التعليمية الابتدائية والاعدادية فقط، وعند بدء عملية التسجيل يتم علي مرحلتين المرحلة الأولي ابتدائي وعند الانتهاء تبدأ المرحلة الثانية الإعدادية.
التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب
هناك عدة خطوات يتم اتباعها للتسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية لجميع الطلاب في كافة أنحاء قري ومدن المغرب العربية، حيث يتم تسجيل الاشتراك علي النحو التالي:
- التوجه بالدخول إلي منصة تيسير.
- يشترط علي الطالب بعمل حساب له علي منصة تيسير الإلكترونية.
- القيام بإنشاء حساب جديد.
- يجب أدخال جميع البيانات التي تطلب منك العمالة والمنطقة والموقع الذي تسكن به.
- إدخال المعلومات الشخصية.
- ثم الضغط علي تسجيل.
- سوف يتم إرسال رمز تأكيد.
- تأكيد صحه رقم الجوال.
- تسجيل الدخول وتدوين بيانات الطلاب.
- إذا كان في حالة الحساب المصرفي يتم تحديد طريقة الدفع.
- القيام برفع كافة ألأوراق المطلوبة.
- النقر علي اقرار صحة البيانات.
- بعدها الضغط علي إرسال.
المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تيسير
- فتح حساب مصرفي لدي احدي المؤسسات التابعة للبرنامج المعروفة للإيداع الأموال يتم أدارتها لتسهيل كل الأمور التي تتطلب السحب المالي.
- تجهيز البطاقة التعريفة الشخصية لوالي الأمر.
- في حالة عدم وجود والي الأمر يجب أثبات وصاية الطالب أو الطالبة.
- أحضار رقم المسار الذي يخص الطالب أو الطالبة.
- للمساعدة الطبية يلزم القيام بتدوين رقم التسجيل في نظام RAMED.
شروط الاستفادة من برنامج تيسير
- يجب علي الطالب أو الطالبة عدم تجاوز عدد الغياب الخاص له أي المرحلة الابتدائية 4 والمرحلة الإعدادية 6.
- يلزم التسجيل في المدارس الابتدائي والإعدادي من ضمن المبادرة.
- المنطقة المدنية أو القروية.
- الحد الأقصى للاستفادة من برنامج تيسير عدد ثلاث طلاب من كل أسرة.
- حصول ولي الأمر علي بطاقة الراميد.
المبالغ المالية لبرنامج تيسير
- المرحلة الابتدائية:
60 درهم لطلاب الصف الأول والثاني.
80 درهم لطلاب الصف الثالث والرابع.
100درهم لطلاب الصف الخامس والسادس.
- المرحلة الاعدادية:
مبلغ مائة وأربعون درهم لإعدادي.
وصلنا معكم لختام شرح التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب بالشروط الجديدة 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في برنامج تيسير للدعم المدرسي في المغرب بالشروط الجديدة 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.