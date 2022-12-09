وأضاف السودانى، فى كلمته خلال القمة العربية الصينية بالرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العراق يتطلع إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن مجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية، داعيًا إلى الانفتاح الاقتصادى على العراق، حيث إنه يمثل بيئة واعدة للاستثمار ولديه مقومات النجاح المادية والبشرية.
وشدد رئيس الحكومة العراقى، على أن بلاده لن تسمح بأن تكون مقرًا أو ممرًا للاعتداء على دول الجوار، مشددًا على رفض العراق الاعتداء على أراضيه وضرورة احترام سيادة العراق.
وأكد حرص بلاده على النظام الاقتصادى العالمى من خلال دورها كعضو مؤسس فى منظمة "أوبك"، لتحقيق إنتاج النفط بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجى والمستهلكين على حد سواء، ويشجع التنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.
كما أكد التزام العراق ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى ودفاعه عن حقه فى دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استضافة بلاده منتدى الحضارات فى بغداد، مثمنًا استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، وباستضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أن ذلك يمثل صقلاً متزايدًا فى عالم متغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة العراقى يثمن استضافة مصر لمؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.