رئيس الحكومة العراقى يثمن استضافة مصر لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة العراقى محمد شياع السودانى، إن العراق يدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية والصين، مضيفًا أن القمة فرصة للتكامل الاقتصادى فى المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع الصين، والاستفادة منها فى شتى المجالات.





وأضاف السودانى، فى كلمته خلال القمة العربية الصينية بالرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العراق يتطلع إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن مجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية، داعيًا إلى الانفتاح الاقتصادى على العراق، حيث إنه يمثل بيئة واعدة للاستثمار ولديه مقومات النجاح المادية والبشرية.

وشدد رئيس الحكومة العراقى، على أن بلاده لن تسمح بأن تكون مقرًا أو ممرًا للاعتداء على دول الجوار، مشددًا على رفض العراق الاعتداء على أراضيه وضرورة احترام سيادة العراق.

وأكد حرص بلاده على النظام الاقتصادى العالمى من خلال دورها كعضو مؤسس فى منظمة "أوبك"، لتحقيق إنتاج النفط بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجى والمستهلكين على حد سواء، ويشجع التنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

كما أكد التزام العراق ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى ودفاعه عن حقه فى دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استضافة بلاده منتدى الحضارات فى بغداد، مثمنًا استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، وباستضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أن ذلك يمثل صقلاً متزايدًا فى عالم متغير.