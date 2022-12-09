رئيس موريتانيا: القمة العربية الصينية تكريس للإرادة السياسية المشتركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال القمة العربية الصينية، والمنعقدة بالرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أن منتدى الصينى العربى تمكن من بناء جسر للتعاون بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى رسوخ تضامن الصين والدول العربية فى القضايا المشترك سواء الدعم لمبدأ الصين الواحدة ودعم الصنى لقضايانا العربية وتنعكس فى الشراكة العربية ضمن مبادرة الحزام والطريق التى تفتح إمكانيات كبيرة نحو تعاون اقتصادى أرحب.

وثمن الدعم الذى تقدمه الصين لبلاده، كما ثمن إعلان الصين الأعمال الـ8 المشتركة التى تتعلق بالتنمية والأمن الغذائى والصحة والتنمية الخضراء والابتكار والطاقة وحوار الحضارات وتأهيل الشباب والأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس الموريتانى، على ضرورة ترسيخ الأمن والسلام فى الوطن العربى عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع مسارات التسوية السليمة للأزمات القائمة فى ليبيا وسوريا واليمن ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال حالة الاضطراب الأمنى لمواصلة تهديد الأمن القومى العربى.