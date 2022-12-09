رئيس وزراء الجزائر: فلسطين القضية المركزية فى العالم العربى

جدة - نرمين السيد - قال أيمن عبدالرحمن، رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إن القمة العربية الصينية تهدف لمواصلة تعميق التعاون بين الدول العربية والصين فى مختلف المجالات.





وأضاف عبدالرحمن، خلال انطلاق أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربى والصين من شأنه أن يسهم فى بروز عالم متعدد الأقطاب بعيدًا عن السياسات الأحادية ومساعى الهيمنة.

وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية، أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية فى العالم العربى بما يستوجب تكثيف جهود الجانبين لإيجاد حل عادل وشامل، لافتًا إلى أن الصين قدمت دعمًا كبيرًا للدول العربية فى مواجهة أزمة وباء "كورونا".