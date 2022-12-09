السعودية والصين: تعزيز التعاون فى الاقتصاد والطاقة والدفاع

جدة - نرمين السيد - أكد بيان سعودى - صينى، اليوم الجمعة، مواصلة دعم البلدين بثبات، وتعزيز التعاون فى الاقتصاد الرقمى وتطوير الذكاء الاصطناعى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





وأعلن البلدان فى بيانهما المشترك، تطوير مكونات سلاسل الإمداد بين البلدين، والعمل لأجل استقرار أسواق النفط ضرورة، وإطلاق شراكة استراتيجية فى مجال الطاقة، وتعزيز التعاون فى مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة، والمجال الدفاعى. كما أشار البيان المشترك للسعودية والصين على تعميق التعاون فى مبادرة "الحزلن والطريق".

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