محاولة انقلاب وحرب أهلية.. ماذا يحدث فى ألمانيا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الألمانية، إن الخلية يمينة متشددة وكانت تخطط للإطاحة بالنظام الحالى عبر انقلاب مسلح، حيث خططت المجموعة لاقتحام مبنى "الرايخستاج" مقر انعقاد البرلمان الألمانى، لإحداث حرب أهلية من خلال مهاجمة إمدادات الطاقة، وإقالة الحكومة الفيدرالية من أجل الاستيلاء على السلطة بعد ذلك.

وبحسب الشرطة الألمانية، فأن محاولة الانقلاب ضمت جنرالات ألمان سابقين ومواطنة روسية، مشيرة إلى أنهم من المؤيدين للخلية اليمينية المتطرفة.

فيما نفت موسكو أى علاقة لها مع المشتبه بهم فى قضية مواطنى الرايخ، وقال "الكرملين"، إن الاعتقالات والمداهمات الجارية فى ألمانيا شأن داخلى ولا علاقة لروسيا به.

كذلك، قالت السفارة الروسية فى برلين، إننا لا نتعامل مع أى مجموعات إرهابية أو غير قانونية فى ألمانيا، مؤكدة أن المكاتب الدبلوماسية لا تقيم اتصالات مع أى كيانات غير شرعية.