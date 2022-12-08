العالم اليوم - "غير معتاد".. لوران بلون يعلق على توقف دوريات أوروبا

انتم الان تتابعون خبر "غير معتاد".. لوران بلون يعلق على توقف دوريات أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - كشف الفرنسي لوران بلان، المتوج بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب الديوك، ومدرب نادي ليون حالياً، أن توقف الدوريات الأوروبية لفترة طويلة بسبب إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر أمر غير معتاد.

وقال بلان في تصريح لـ "دوت الخليج"، "إنها المرة الأولى التي نعيش خلالها في أوروبا وضعية غريبة بتوقف الدوري لستة أسابيع كاملة، وذلك بعد أشهر قليلة من انطلاقة الموسم، وهذا ما جعل كل الأندية تخوض معسكرات في مختلف أنحاء العالم، وتبحث عن التواصل والتعاون مع بعضها البعض بهدف خوض مباريات ودية".

واعتبر أن المشاركة في بطولات ودية مثل "كأس سوبر دبي" حل مناسب للأندية الأوروبية حتى تخوض مباريات قوية وتستفيد من الاحتكاك بفرق أوروبية أخرى مثل أرسنال وليفربول الإنجليزيين وإي سي ميلان الإيطالي.

وشدد على أهمية هذه الدورة الودية لأنها تضم نخبة من المدربين المميزين الذين يقدمون مستويات متطورة مع فرقهم، وهو ما يجعل المشاركة في هذا الحدث مفيدا لكل الأندية المعنية، بالإضافة إلى أنها فرصة مواتية للجماهير في الإمارات من أجل الحضور ومشاهدة مباريات ممتعة تقدم عروضا فنية عالية المستوى.

وعن أهداف فريقه أولمبيك ليون الفرنسي من هذا المعسكر في دبي، قال لوران بلان الذي درب أيضا منتخب فرنسا وأندية بوردو وباريس سان جرمان "انطلاقة ليون في الدوري الفرنسي كانت صعبة بسبب البداية المتعثرة وأتمنى أن تكون العودة للبطولة قوية يستعيد من خلالها الفريق توازنه".

وتابع "لذلك نكثف من عملنا قصد الإرتقاء بالمستوى والأداء، حتى يحقق فريقنا النتائج المرجوة منه في بقية مشوار الموسم. وأنا واثق من أن التعاون الكبير الحاصل بين إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير سيشكل دافعا كبيرا لتصحيح الأخطاء، والعودة الى المسار الصحيح في النصف الثاني من الموسم الكروي".

وتولى المدرب لوران بلان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في أربعة مواسم، ثلاثة منها مدربا لباريس سان جرمان وموسم مدربا لبوردو، وقيادة نادي ليون في أكتوبر الماضي، حيث أشرف على الجهاز الفني في خمس مباريات بالدوري، حقق خلالها فوزين وخسارتين وتعادلا.

ويحتل ليون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 وبفارق 20 نقطة كاملة عن المتصدر باريس سان جرمان.