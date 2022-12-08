جوتيريش: الأمم المتحدة تدرس الاتهامات الموجهة لإيران بشأن تزويد روسيا بطائرات مسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 08:29 صباحاً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تدرس “المعلومات المتاحة” بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه جوتيريش ضغوطا من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها.

وتقول روسيا، إن جوتيريش لا يملك تفويضا لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة. وتنفي إيران إمداد موسكو بتلك الطائرات ونفت روسيا استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدق على الاتفاق النووي الإيراني. ويقدم جوتيريش تقريرين سنويا إلى المجلس بشأن التنفيذ.