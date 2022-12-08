روسيا: الغرب استغل اتفاقيات «مينسك» لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا فى تعليقها على تصريح المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك، كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافى لتعزيز قدراتها العسكرية: "هذا يعنى أن برلين والغرب الجماعى بأكمله لم يكن يريد الامتثال لاتفاقات مينسك، وتظاهر بأنه يتقيد بقرار مجلس الأمن، ولكنه فى الواقع كان يضخ نظام كييف بالأسلحة. وتجاهل جميع الجرائم التى ارتكبت من قبل نظام كييف فى دونباس وأوكرانيا، باسم ضربة قاسمة لروسيا".

وأشارت ميركل فى تصريحها إلى أن أوكرانيا استغلت هذه الفرصة جيدا، وهى اليوم أقوى مما كانت عليه فى الأعوام 2014-2015، وأن اتفاقات مينسك لم تنه الأزمة فى شرق أوكرانيا، إلا أنها جمدتها لفترة من الزمن، كون حلف "الناتو" لم يكن قادرا على إمداد قوات كييف بالأسلحة خلال تلك الفترة، بنفس الوتيرة التى يقدمها اليوم.