العالم اليوم - أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - هبطت أسعار الذهب الخميس مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بشأن رفع معدلات الفائدة.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.

كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدورة في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد "إذا جاءت نتيجة (اجتماع الفيدرالي) متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع".

وأضاف "قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا".

أسعار الذهب

بحلول الساعة 0248 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.