زلزال قوى يضرب منطقة فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعد أقلّ من شهر من زلزال ضرب نفس المنطقة وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

ومن جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إنّ الزلزال وقع فى تمام الساعة 07:50 صباحا بالتوقيت المحلّى، لافتة إلى أن مركز الزلزال يقع على بُعد حوالى 15 كيلومترا من مدينة سيانجور الواقعة فى غرب جاوا. وعلى صعيد آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع بمركز للشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء، فى مقاطعة جاوة الغربية إلى قتيل وثمانى إصابات بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم، حسبما أفادت الشرطة الإندونيسية.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن أحمد رمضان رئيس المكتب الإعلامى للشرطة الوطنية، القول إن السلطات تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق فى الحادث الذى أودى بحياة المهاجم المشتبه به وضابط شرطة. وقال ابن سوهيندرا من وكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، إن جماعة أنشاروت دولة (JAD) التى تنتمى أفكارها لتنظيم داعش ربما كانت وراء الهجوم خاصة أنها نفذت هجمات مماثلة فى إندونيسيا. وتابع قائد شرطة جاوة الغربية الجنرال سونتانا، أن السلطات تحقق فى دراجة نارية زرقاء عثر عليها فى مكان الحادث، ويعتقدون أن المهاجم استخدمها خاصة أن الدراجة تعلق ورقة تحمل رسالة ترفض القانون الجنائى الجديد الذى صادق عليه المشرعون يوم أمس الثلاثاء. ووقع الانفجار بعد أن دخل شخص إلى مركز شرطة بدراجته النارية وقام بتفجير عبوات ناسفة بينما كانت الشرطة تصطف فى التجمع الصباحى، ما أسفر عن مقتله ومقتل ضابط شرطة وإصابة 6 من أفراد الشرطة بالإضافة إلى مدنى واحد.

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