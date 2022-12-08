العالم اليوم - "تحذير ونصيحة".. كيف تناولت صحف البرتغال مواجهة المغرب المرت

انتم الان تتابعون خبر "تحذير ونصيحة".. كيف تناولت صحف البرتغال مواجهة المغرب المرت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 01:20 صباحاً - لا صوت يعلو في البرتغال فوق صوت مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم، المقررة السبت، حيث يأمل كريستيانو رونالدو ورفاقه في الاستمرار بالبطولة حتى النهاية وتجنب صدمة أخرى من الحصان الأسود للبطولة.

لكن بعد فوز "أسود الأطلس" الملحمي على إسبانيا، جارة المغرب والبرتغال أيضا، كيف تتناول الصحف البرتغالية المواجهة المرتقبة؟

تحذير من الركراكي

وجهت صحيفة "أوجوغو" تحذيرا إلى المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس قبل مواجهة المغرب.

الصحيفة حذرت من المدير الفني المغربي وليد الركراكي، ووصفته بـ"المدرب الجديد لأسود الأطلس الذي يعرف كيف يغلق باب المرمى جيدا"، وأشارت إلى قوة الدفاع المغربي الذي استقبل هدفا وحيدا في 4 مباريات بالمونديال ويعد الأفضل في البطولة حتى الآن.

ثقة برتغالية

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "إي بولا" عن نتائج استفتاء أجرته بعد انتهاء مباريات دور الـ16 في كأس العالم، حول قدرة البرتغال على هزيمة المغرب.

وقال 91.7 بالمئة من المصوتين إن البرتغال ستفوز على المغرب، مقابل 8.3 بالمئة فقط رجحوا كفة المنتخب المغربي.

نصيحة لرونالدو

أما صحيفة "ريكورد" فاهتمت بالنصيحة التي وجهها نجم مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل إلى رونالدو، قبل مواجهة المغرب.

نيفيل زميل رونالدو السابق في "أولد ترافورد" نصحه بكبح غضبه لتجنب الظهور بصورة سيئة إذا لم يشارك مثلما حدث أمام سويسرا، و"ألا يكرر ذلك أمام المغرب من أجل مصلحته ومصلحة فريقه وبلوغ نصف النهائي".