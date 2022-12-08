الرئيس الصينى يعرب عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الصينية - العربية والخليجية 

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الصينى شى جين بينغ، "عن تطلعه إلى حضور القمة الصينية-العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد".





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس الصينى، قوله عقب وصوله للرياض إن الصين والمملكة السعودية تربطهما علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة، على مدى الـ32 عاما، مشيرًا إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية. كما أعرب الرئيس الصينى سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.

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