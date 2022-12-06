50 ألف ريال تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل للراتب

كثير من الناس بحاجة إلى تمويل لمشاريعهم المختلفة، وقد تمكن إمكان الراجحي من تمويل جميع خدمات التمويل، التي يحتاج إلهيا المواطنين في المملكة العربية السعودية، وسنبين لك في مقالنا كيفية تمويل مشروعك من إمكان الراجحي، كما نوضح أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل لمشروعك، وما هي التسهيلات التي تقدمها إمكان الراجحي ومدة سداد تمويل مشروعك التي يتم أخذه من الراجحي.

ما هي خدمات التمويل التي تقدمها شركة إمكان الراجحي في السعودية؟

قدمت شركة إمكان الراجحي العديد من الخدمات المالية لمساعدة المواطنين على تمويل مشاريعهم ومن أهمها:

توفير التمويل الشخصي.

توفير تمويل إضافي.

تمويل المشروع.

التمويل بدون موافقة الضامن.

التمويل كبير للغاية يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

شروط التمويل للخدمات التي تقدمها إمكان الراجحي في المملكة العربية السعودية

إذا كنت ترغب في تمويل مشروعك فعليك الالتزام بشروط إمكان الراجحي، وهذه الشروط كالتالي:

توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يجب أن يصل إلى 4000 ريال سعودي، ويتم إجراء فحص شامل للتأكد من أن الدخل الشهري يساوي هذا المبلغ وفقًا لما تحددها إمكان الراجحي.

يجب ألا يقل عمر العميل عن خمسة وعشرين عامًا.

من الشروط الأساسية التي تقدمها إمكان الراجحي أن يكون المتقدمون سعوديين.

يتطلب التمويل القدرة على تقديم فترة خدمة تصل إلى ستة أشهر من قبل موظفي القطاع الخاص في المملكة.

المزايا التي يقدمها برنامج إمكان الراجحي في المملكة

يعتبر برنامج إمكان الراجحي في المملكة من أفضل البرامج التي تقدم التسهيلات للمواطنين عندما يتعلق الأمر بتمويل مشاريعهم، وسنقوم بشرح أهم هذه الخصائص، وهي: